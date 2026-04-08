Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall: 87-jährige Frau verletzt sich schwer

Rees-Empel (ots)

Am Dienstag (7. April 2026) kam es an der Reeser Landstraße (B67) in Rees zu einem Verkehrsunfall. Gegen 08:35 Uhr befuhr eine 87-jährige Frau aus Rees mit einem Dreirad die Reeser Landstraße (B67) in Fahrtrichtung Rees. Die Frau aus Rees beabsichtigte die Straßenseite zu wechseln und übersah dabei einen schwarzen Seat Leon, der die Straße in gleiche Richtung befuhr. Durch die Kollision wurde die 87-Jährige schwerverletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Dreirad sowie am Seat Leon entstand Sachschaden. Die 26-jährige Fahrerin (ebenfalls aus Rees) des Seat blieb unverletzt. (pp)

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