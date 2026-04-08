Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach sexueller Belästigung: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kleve (ots)

Am Samstag (29. November 2025) kam es gegen 08:30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Hoffmannallee in Kleve zu einer sexuellen Belästigung. Zwei Mitarbeiterinnen konnten den Tatverdächtigen, welcher mehrere Wertgegenstände entwendete, anschließend nicht daran hindern, dass Ladenlokal zu verlassen. Im Rahmen der Ermittlungen richtet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/200112

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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