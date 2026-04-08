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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Straelen (ots)

Am Mittwoch (25. Februar 2026) kam es gegen 15:00 Uhr am Nordwall in Straelen zu einem Ladendiebstahl. Ein unbekannter Tatverdächtiger entwendete aus einem Ladenlokal einer Drogeriemarktkette diverse Drogerieartikel (Cremes und Aufsteckzahnbürsten) mit einem niedrigen vierstelligen Wert und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Der Tatverdächtige wurde bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Ein Bild sowie eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/200067

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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