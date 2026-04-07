PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Dienstag (3. März 2026) kam es gegen 02:15 Uhr an der Straße Schravelen in Kevelaer zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und durchsuchte dort einen unverschlossenen Abstellraum. Aus dem Raum entwendete der Tatverdächtige ein Paar Sneaker sowie mehrere Unterwäscheartikel. Der Tatverdächtige wurde bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Ein Bild und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/199918

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 12:52

    POL-KLE: Geldern - Pkw im Heckbereich beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Geldern (ots) - Am Donnerstag (2. April 2026) kam es zwischen 23:15 Uhr und 23:45 Uhr an der Weseler Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 49-jährige Nutzer eines schwarzen BMW 218d hatte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants abgestellt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen am Heckstoßfänger auf der Fahrerseite ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 12:38

    POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Fahrrad: 49-jährige Frau ins Krankenhaus verbracht

    Kleve-Warbeyen (ots) - Am Sonntag (5. April 2026) kam es gegen 00:45 Uhr an der Straße Visdael in Kleve zu einem Alleinunfall. Eine 49-jährige Frau aus Kleve befuhr mit einem Fahrrad die Straße und stürzte dabei aus bislang ungeklärter Ursache. Aufgrund der Verletzungen wurde die Frau, welche zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, ins Krankenhaus verbracht. ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 12:38

    POL-KLE: Goch - Verteilerkasten beschädigt und Kupferkabel entwendet: Zeugen gesucht

    Goch (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (2. April 2026), 12:00 Uhr und Sonntag (5. April 2026), 18:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter, an der Grundstücksmauer eines Privatgrundstücks, einen Verteilerkasten an der Weezer Straße in Goch. Der oder die Täter entwendeten außerdem ein Kupferkabel und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Die Kripo Goch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren