Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Dienstag (3. März 2026) kam es gegen 02:15 Uhr an der Straße Schravelen in Kevelaer zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und durchsuchte dort einen unverschlossenen Abstellraum. Aus dem Raum entwendete der Tatverdächtige ein Paar Sneaker sowie mehrere Unterwäscheartikel. Der Tatverdächtige wurde bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Ein Bild und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/199918

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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