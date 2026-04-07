Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl in Senioreneinrichtung

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Ostermontag (6. April 2026) haben sich unbekannte Täter zwischen 15:30 und 16:00 Uhr Zutritt zu zwei Bewohner-Zimmern in einer Senioreneinrichtung an der Spyckstraße verschafft. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck aus verschlossenen Schubladen, die sie zuvor aufhebelten. Ein Mitarbeiter nahm kurz vor der Tatzeit zwei Männern in der Einrichtung war, die er nicht kannte. Möglich ist, dass es sich dabei um die Täter gehandelt hat. Sie werden beschrieben als ca. 24 bis 26 Jahre alt, etwa 1,75m groß, mit dunklen Haaren und einem dunkleren Teint. Beide Männer trugen dunkle Hosen, einer ein ebenfalls dunkles Oberteil, der andere eine helle Weste. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen oder weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

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