PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Fahrrad: 49-jährige Frau ins Krankenhaus verbracht

Kleve-Warbeyen (ots)

Am Sonntag (5. April 2026) kam es gegen 00:45 Uhr an der Straße Visdael in Kleve zu einem Alleinunfall. Eine 49-jährige Frau aus Kleve befuhr mit einem Fahrrad die Straße und stürzte dabei aus bislang ungeklärter Ursache. Aufgrund der Verletzungen wurde die Frau, welche zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde der 49-Jährigen, aufgrund einer möglichen Alkoholisierung, eine Blutprobe entnommen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren