Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Fahrrad: 49-jährige Frau ins Krankenhaus verbracht

Kleve-Warbeyen (ots)

Am Sonntag (5. April 2026) kam es gegen 00:45 Uhr an der Straße Visdael in Kleve zu einem Alleinunfall. Eine 49-jährige Frau aus Kleve befuhr mit einem Fahrrad die Straße und stürzte dabei aus bislang ungeklärter Ursache. Aufgrund der Verletzungen wurde die Frau, welche zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde der 49-Jährigen, aufgrund einer möglichen Alkoholisierung, eine Blutprobe entnommen. (pp)

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