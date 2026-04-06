Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verteilerkasten beschädigt und Kupferkabel entwendet: Zeugen gesucht

Goch (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (2. April 2026), 12:00 Uhr und Sonntag (5. April 2026), 18:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter, an der Grundstücksmauer eines Privatgrundstücks, einen Verteilerkasten an der Weezer Straße in Goch. Der oder die Täter entwendeten außerdem ein Kupferkabel und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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