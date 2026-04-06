Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Abgestelltes Motorrad entwendet: Zeugen gesucht

Issum-Oermten (ots)

Im Zeitraum von Freitag (3. April 2026), 23:00 Uhr und Samstag (4. April 2026), 03:55 Uhr wurde an der Rheurdter Straße in Issum ein abgestelltes Motorrad entwendet. Der 39-jährige Besitzer des Motorrads (Hersteller: Suzuki), welches mit einem Lenkradschloss gesichert war und das amtliche Kennzeichen KLE-XT645 trug, hatte das Krad im Bereich einer Grundstückszufahrt abgestellt.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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