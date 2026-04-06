Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Schwerpunkteinsatz am Karfreitag: Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Kreis Kleve (ots)

Am Freitag (3. April 2026) führte die Kreispolizei Kleve in der Zeit von 16:00 Uhr bis 00:00 Uhr, unter Beteiligung der Bereitschaftspolizeihundertschaft aus Gelsenkirchen, einen Schwerpunkteinsatz durch. Mit dem Ziel schwere Verkehrsunfälle zu vermeiden, mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten zahlreiche Verstöße feststellen.

Insgesamt wurden im Einsatzzeitraum 247 Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert. Traurige Highlights stellten dabei Geschwindigkeitsverstöße in Emmerich (Netterdensche Straße, 109km/h bei erlaubten 50km/h) und Straelen (Maasstraße, 142km/h bei erlaubten 70km/h) dar. Zwei Verkehrsteilnehmende, in Emmerich (Klever Straße) und in Geldern (Harttor), führten Elektrokleinstfahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb Ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Insgesamt kam es im Rahmen des Einsatzes zur Entnahme von vier Blutproben. Gegen die in Emmerich (Klever Straße) festgestellte Verkehrsteilnehmerin wurde zudem Strafanzeige wegen fehlender Straßenzulassung und fehlendem Versicherungsschutz des E-Scooters erstattet.

Gegen 17:45 Uhr wurde in Emmerich (B220) ein führerschein- und versicherungspflichtiges E-Bike ohne Kennzeichen oder Versicherungsplakette angehalten. Der Fahrzeugführer, gegen den Strafanzeige gestellt wurde, war nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis. Das E-Bike wurde zur technischen Überprüfung sichergestellt. Im Einsatzzeitraum wurden insgesamt vier Verkehrsteilnehmende ohne die benötigte Fahrerlaubnis festgestellt und eine Weiterfahrt untersagt, während 9 Verstöße bei Rad- und Pedelecfahrenden festgestellt wurden.

Neben der Verkehrsüberwachung im täglichen Dienst werden durch die Kreispolizeibehörde Kleve auch zukünftig Schwerpunkteinsätze durchgeführt, um schwere Verkehrsunfälle zu vermeiden und die Verkehrssicherheit von allen Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell