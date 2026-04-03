Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Pedelec: 40-jähriger Mann verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Donnerstag (2. April 2026) kam es gegen 23:55 Uhr an der Nimweger Straße in Kleve zu einem Alleinunfall. Ein 40-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem Pedelec die Nimweger Straße in Fahrtrichtung Kleve und kam dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Klever, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, verlor die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Dadurch zog sich der Mann, bei dem ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv ausfiel, schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand Sachschaden. (pp)

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