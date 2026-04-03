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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Abgestellter Motorroller entwendet: Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (1. April 2026), 22:00 Uhr und Donnerstag (2. April 2026), 11:00 Uhr kam es an der Königstraße in Emmerich zur Entwendung eines Motorrollers. Dieser war auf dem Gehweg im Bereich eines Mehrfamilienhauses abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert gewesen. Der 43-jährige Halter des Rollers informierte die Polizei.

Zeugen melden sich bitte unter 02822 7830 bei der Kripo Emmerich. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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