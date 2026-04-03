POL-KLE: Emmerich - Abgestellter Motorroller entwendet: Zeugen gesucht
Emmerich am Rhein (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (1. April 2026), 22:00 Uhr und Donnerstag (2. April 2026), 11:00 Uhr kam es an der Königstraße in Emmerich zur Entwendung eines Motorrollers. Dieser war auf dem Gehweg im Bereich eines Mehrfamilienhauses abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert gewesen. Der 43-jährige Halter des Rollers informierte die Polizei.
Zeugen melden sich bitte unter 02822 7830 bei der Kripo Emmerich. (pp)
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Telefon: 02821 504 1111
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