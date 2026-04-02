Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw am Kotflügel beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kevelaer (ots)

Am Montag (30. März 2026) kam es zwischen 15:30 Uhr 16:00 Uhr an der Lindenstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein roter Audi A1, welcher auf einem Parkplatz eines Textil-Discounters abgestellt gewesen war, im Bereich des Kotflügels auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Nutzer des Wagens, ein 56-jähriger Mann aus Goch, informierte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

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