Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Samstag 04.04.2026 in der Zeit von 18:15 Uhr - 19:30 Uhr kam es auf der Grotendonker Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangten durch Beschädigung einer Terrassentür in die Räumlichkeiten des Hauses und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mit Schmuckstücken und einer geringen Summe Bargeld als Tatbeute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080.(Lst)

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