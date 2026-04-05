Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Kleinkraftrads

Goch (ots)

In der Zeit von Samstag 04.04.2026, 18:00 Uhr bis Sonntag 05.04.2026, 06:00 Uhr wurde aus einer Garage auf der Weseler Straße ein Kleinkraftrad entwendet. Beim Kleinkraftrad handelt es sich um einen Roller der Marke Piaggio/Vespa an dem das schwarze Versicherungskennzeichen 457ACF angebracht war. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war es mit dem Lenkradschloss gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder dem entwendeten Fahrzeug bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080.(Lst)

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