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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Einfamilienhaus: Täter entwenden mehrere Wertgegenstände

Kranenburg-Schottheide (ots)

Im Zeitraum von Samstag (21. März 2026), 14:00 Uhr und Freitag (3. April 2026), 13:00 Uhr kam es an der Straße "Steege" in Kranenburg zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich, auf bislang ungeklärte Weise, Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten dieses. Die Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände, darunter u.a. einen Akku-Staubsauger, einen Laptop sowie einen Messerblock und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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