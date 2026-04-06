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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Tür aufgehebelt: Täter durchsuchen Einfamilienhaus

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (29. März 2026), 00:00 Uhr und Samstag (4. April 2026), 20:54 Uhr kam es an der Eichendorffstraße in Kevelaer zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten eine Tür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten mehrere Räume. Neben mehreren Besteckgegenständen entwendeten die Täter auch mehrere Vasen und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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