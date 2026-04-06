Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei Verkaufsautomaten beschädigt und Erotikartikel entwendet: Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis festgenommen

Kleve (ots)

Am Freitag (3. April 2026) beschädigte ein männlicher Tatverdächtiger gegen 22:40 Uhr zwei Videoüberwachungskameras sowie zwei Verkaufsautomaten in einem Verkaufsraum an der Emmericher Straße in Kleve. Der Tatverdächtige, welcher eine mittlere zweistellige Anzahl an Erotikartikeln aus den Automaten entwendete, wurde bei der Tatausführungen von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Der Zeuge informierte die Polizei, welche den 44-jährigen Tatverdächtigen aus Emmerich kurze Zeit später noch im Bereich der Tatörtlichkeit festnehmen konnte. Beim Tatverdächtigen, bei dem ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv ausfiel, konnten neben der Tatbeute auch Betäubungsmittel sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Tatverdächtige die Polizeidienststelle verlassen. (pp)

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