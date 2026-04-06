PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Firmengebäude: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Samstag (4. April 2026) kam es zwischen 10:30 Uhr und 23:45 Uhr an der Lise-Meitner-Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Firmengelände und beschädigten dort ein Rolltor. Im Firmengebäude durchsuchten die Täter mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo Emmerich nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 11:55

    POL-KLE: Issum - Abgestelltes Motorrad entwendet: Zeugen gesucht

    Issum-Oermten (ots) - Im Zeitraum von Freitag (3. April 2026), 23:00 Uhr und Samstag (4. April 2026), 03:55 Uhr wurde an der Rheurdter Straße in Issum ein abgestelltes Motorrad entwendet. Der 39-jährige Besitzer des Motorrads (Hersteller: Suzuki), welches mit einem Lenkradschloss gesichert war und das amtliche Kennzeichen KLE-XT645 trug, hatte das Krad im Bereich einer Grundstückszufahrt abgestellt. Zeugenhinweise ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 11:20

    POL-KLE: Kevelaer - Tür aufgehebelt: Täter durchsuchen Einfamilienhaus

    Kevelaer-Winnekendonk (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (29. März 2026), 00:00 Uhr und Samstag (4. April 2026), 20:54 Uhr kam es an der Eichendorffstraße in Kevelaer zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten eine Tür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten mehrere Räume. Neben mehreren Besteckgegenständen entwendeten die Täter auch mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren