POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Firmengebäude: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen
Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)
Am Samstag (4. April 2026) kam es zwischen 10:30 Uhr und 23:45 Uhr an der Lise-Meitner-Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Firmengelände und beschädigten dort ein Rolltor. Im Firmengebäude durchsuchten die Täter mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.
Die Kripo Emmerich nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)
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