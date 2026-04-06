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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw im Heckbereich beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern (ots)

Am Donnerstag (2. April 2026) kam es zwischen 23:15 Uhr und 23:45 Uhr an der Weseler Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 49-jährige Nutzer eines schwarzen BMW 218d hatte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants abgestellt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen am Heckstoßfänger auf der Fahrerseite feststellen. Der Mann aus Kevelaer informierte die Polizei, weil sich die oder der Unfallverursacher sich vom Unfallort entfernt hatte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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