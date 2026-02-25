PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen- Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 23.02.2026, 13:30 Uhr, und dem 25.02.2026, 02:43 Uhr, registrierte die Polizei vier Fahrzeugaufbrüche im Stadtgebiet Ludwigshafen. In allen Fällen schlugen die bislang unbekannten Täter eine Scheibe ein und entwendeten unter anderem Werkzeug. Die betroffenen Fahrzeuge waren an folgenden Örtlichkeiten abgestellt:

   - VW Transporter - Kopernikusstraße (gegenüber der Friedrich-Ebert
     Halle)
   - Ford Transit - Carl-Bosch-Straße (Ecke Leuschnerstraße)
   - Ford Transit - Arnimstraße (zwischen Leuschner- und 
     Geibelstraße)
   - Fiat Doblo - Sternstraße (Ecke Nietzschestraße)

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich zu melden.

Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -Hinweise: Keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager. Fahrzeug an einem sicheren Ort parken: Falls das nicht möglich ist, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem geschützten Abstellort. Optimal ist ein abgeschlossener Hof oder eine Garage. Alternativ parken Sie den Wagen an gut beleuchteten und belebten Straßen oder in der Nähe bewohnter Gebäude. Ein frequentierter oder einsehbarer Parkplatz schreckt Gelegenheitstäter ab. Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit so ab, dass Türen und Laderaum schlecht zugänglich sind (z. B. Schiebetür an der Wandseite, Heckklappe nahe an einer Mauer). Nutzen Sie abschließbare Werkzeugboxen: Verwahren Sie Werkzeuge im Fahrzeug nach Möglichkeit in abschließbaren Metallkisten oder fest verbauten Staufächern. Idealerweise sind diese mit der Fahrzeugkarosserie verschraubt oder verankert, sodass Diebe sie nicht einfach herausheben können. Selbst wenn ins Fahrzeug eingedrungen wurde, stellt eine zusätzliche Sicherung der Ladung ein weiteres Hindernis dar. Diese Mehrschalen-Sicherung kostet den Täter wertvolle Zeit - oft geben Diebe auf, wenn es zu lange dauert oder Spezialwerkzeug nötig wäre. Mitarbeitende sensibilisieren: Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden in Diebstahlprävention. Mehr Tipps zur Diebstahlsicherung oder auch zur Einbruchsicherung erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 09:49

    POL-PPRP: Ludwigshafen - 78-Jährige bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.02.26, gegen 16:20Uhr) kam es in der Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Maudacher Straße aus Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße. Um sein Motorrad abzustellen, fuhr er nach rechts an den Straßenrand. Dabei übersah er eine 78-jährige Fußgängerin, welche in diesem ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 20:15

    POL-PPRP: Verfolgungsfahrt

    Ludwigshafen - Mannheim (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.02.206, 13:50 Uhr) kam es in Ludwigshafen zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 17-jähriger Jugendlicher flüchtete in einem nicht zugelassenen und mit gestohlenen Kennzeichen versehenen PKW vor einer Polizeistreife. Die Flucht führte über die Bundesautobahn A6 und endete schließlich in Mannheim. Dort konnte der 17-Jährige nach kurzer Flucht zu Fuß gestellt werden. Im Rahmen der Flucht kam es zu einer Kollision mit ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 16:27

    POL-PPRP: Tötungsdelikt im innerfamiliären Bereich - 1.Nachtrag

    Böhl-Iggelheim (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.02.2026; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6221888 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachdem ein 28-Jähriger in der Nacht zum Montag (23.02.2026) mehrere Familienmitglieder mit einem Messer angegriffen hatte und hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren