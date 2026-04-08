Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zutritt zu Baustelle verschafft: Unbekannte Täter entwenden Kupferkabel

Kleve-Kellen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (2. April 2026), 17:00 Uhr und Dienstag (7. April 2026), 07:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, Zutritt zu einem Baustellengelände an der Riswicker Straße in Kleve. Der oder die Täter entwendeten mehrere Kupferkabel aus einem Rohbau und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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