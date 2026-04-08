Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Sportutensilien aus Sporthalle entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (27. März 2026), 21:30 Uhr und Dienstag (7. April 2026), 11:30 Uhr kam es an der Römerstraße in Kleve zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Sporthalle, entwendeten Sportutensilien (Sensor für den Fechtsport) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

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