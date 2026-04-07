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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: PKW-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Bingen am Rhein (ots)

In der Nacht von Montag, dem 06.04.2026, auf Dienstag, den 07.04.2026, gegen 00:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen im Bereich der Hitchinstraße den 35-jährigen Fahrer eines PKW.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrer Anzeichen für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Da der Fahrer dies auf einen zurückliegenden Alkoholkonsum zurückführte, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief jedoch ohne Befund.

Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte hingegen den Verdacht der Beamten und reagierte positiv auf THC, den psychoaktiven Wirkstoff von Cannabisprodukten. Der Fahrer räumte daraufhin auch den Konsum von Marihuana im Verlauf des Vortages ein.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und zur Beweisführung eine Blutprobe entnommen.

Er wird sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für sein Verhalten verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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