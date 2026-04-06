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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Auswirkungen

Sprendlingen (ots)

Am Abend des 05.04.2026 wurde die PI Bingen gegen 20:35 Uhr von mehreren Zeugen über einen Verkehrsunfall im Bereich der St. Johanner Straße in Sprendlingen informiert. Vor Ort konnte neben der Fahrbahn ein beschädigter Internetverteilerkasten festgestellt werden, der Unfallverursacher war jedoch nicht mehr vor Ort anzutreffen. Anhand gefertigter Bilder der Zeugen des unfallverursachenden Fahrzeugs konnte schließlich ein 31-jähriger Mann als Fahrer des Kleintransporters zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls ermittelt werden. Dieser konnte im späteren Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme an dessen Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei zeigte sich, dass der Mann neben einer Alkoholisierung von 0,77 Promille zudem auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Damit nicht genug war an dem Transporter zum Unfallzeitpunkt ein nicht zum Fahrzeug dazugehöriges Kennzeichen angebracht und ebenfalls kein Versicherungsschutz vorhanden. Neben der Verkehrsunfallflucht wurden somit zudem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Versicherungsschutz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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