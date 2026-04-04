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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ohne Fahrerlaubnis erwischt

Bingen (ots)

Am Samstag den 04.04.2026 gegen 12 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen auf der L214 bei Waldalgesheim den Fahrer eines nach Nordrhein-Westfalen zugelassenen Kleinwagens. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und noch nie war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass dem Fahrer nun bereits zum dritten mal innerhalb eines Jahres eine Fahrt ohne Fahrerlaubnis nachgewiesen wurde. Da die Fahrzeughalterin weiß, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hat, wird auch gegen sie wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Bei weiteren Fahrten diese Art muss mit der Fahrzeugeinziehung gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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