Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Flucht

Bingen (ots)

Am Abend des 19.03.2026 wird gegen 22:45 Uhr durch eine Verkehrsteilnehmerin ein Verkehrsunfall in der Gaustraße in Bingen am Rhein gemeldet. Hierbei touchierte ein PKW beim Befahren der Gaustraße ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Nachdem der Unfallverursacher durch die Zeugin über den Zusammenstoß in Kenntnis gesetzt wurde, erschien dieser zwar wieder unmittelbar an der Unfallstelle, entfernte sich von jener aber ebenso zügig ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Der 61-jährige Fahrer des unfallverursachenden PKW konnte durch die Beamten schließlich an seiner Wohnanschrift festgestellt werden, bei ihm konnte der Konsum von Alkohol nachgewiesen werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs.

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