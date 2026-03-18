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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Am frühen Morgen des 18.03.26 gegen 06:00 Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer am TH-Kreisverkehr an der Stadtstraße in Bingen (alte B9) ein neben der Fahrbahn in einem angrenzenden Gartengrundstück stehender PKW auf, der offensichtlich verunfallt war. Die aufnehmende Streife der Polizei Bingen konnte vor Ort ein stark beschädigtes und offensichtlich in Folge des Unfalls überschlagenes Fahrzeug vorfinden, an welchem keine Kennzeichen mehr angebracht waren. Unfallbeteiligte Personen befanden sich ebenfalls nicht mehr vor Ort. Der Unfall selbst dürfte sich irgendwann in der Nacht ereignet haben. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher im Kreisverkehr infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, dann nach rechts von der Fahrbahn abkam um hier mit der Leitplanke und Straßenschildern zu kollidieren und schlussendlich nach einem Überschlag zum Stehen zu kommen. Eine Überprüfung anhand der Fahrgestellnummer ergab, dass das Fahrzeug bereits seit längerem nicht mehr zum Verkehr zugelassen war. Das Fahrzeug wurde aus dem Grundstück geborgen und sichergestellt. Die Fahrereigenschaft steht bislang noch nicht fest, vor Ort ergaben sich allerdings eine ganze Reihe von Ermittlungshinweisen, die der Täteridentifizierung dienen. Unter anderem konnten DNA-Abriebe des Fahrers gesichert werden. Weiterhin wurde im angrenzenden Gebüsch ein offensichtlich aus dem Unfallfahrzeug geschleudertes Mobiltelefon aufgefunden und sichergestellt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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