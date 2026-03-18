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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schlangenlinienfahrt endet dank Zeugen in Polizeikontrolle

Bingen (ots)

Am Dienstag, den 17. März 2026, um 21:39 Uhr wurde der Polizei ein schlangenlinienfahrender PKW gemeldet. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer beobachteten die auffällige und unsichere Fahrweise des Fahrzeugführers und informierten umgehend die Polizei. Es kam glücklicherweise zu keiner Straßenverkehrsgefährdung.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das besagte Fahrzeug schließlich im Bereich der Hitchinstraße in Bingen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 25-jährigen Fahrer ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille.

Zudem räumte der Fahrer gegenüber den eingesetzten Beamten ein, neben Alkohol auch THC konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade der Mischkonsum von Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden darstellt und dieser konsequent geahndet wird.

Die Polizei Bingen bedankt sich bei den aufmerksamen Zeugen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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