Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gefährliche Körperverletzung am Rochusberg - Täter nach Angriff flüchtig

Bingen (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Montagabend gegen 21:00 Uhr im Bereich der Mainzer Straße zunächst zu gegenseitigen Überholmanövern zwischen dem Geschädigten und den späteren Tätern. In der Folge fuhren die Beteiligten mit ihren Pkw in Richtung Rochusberg und stiegen dort aus. Die beiden Täter griffen den Geschädigten anschließend mit einer Metallstange und einem Messer an. Danach flüchteten sie mit ihrem Fahrzeug. Der Geschädigte wurde durch den Angriff verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell