Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Wiederholungstäter auf E-Scooter unter Cannabiseinfluss

Münster-Sarmsheim (ots)

Am Sonntag, den 05.04.2026, gegen 17:15 Uhr befand sich eine Streife der Polizei Bingen nach einer zuvor erfolgten Verkehrsunfallflucht in Münster-Sarmsheim in der Fahndung nach einem flüchtigen E-Scooter. Dabei wurden die Beamten in der Fährstraße auf einen Fahrer aufmerksam, der als Tatverdächtiger in Betracht kam und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle.

Schnell stellte sich heraus, dass der Kontrollierte als möglicher Täter ausschied. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten jedoch Anzeichen für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum seitens des 18-jährigen Fahrers, von dem zudem ein deutlicher marihuanatypischer Geruch ausging.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest gab den Beamten schließlich Gewissheit und reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, und dem Fahrer, der in diesem Zusammenhang bereits zum dritten Mal polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde zur Beweiserhebung eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bei einer Bestätigung des Vortests wird der Fahrer aufgrund der zurückliegenden Fälle mit einer erheblich erhöhten Geldbuße rechnen müssen.

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