Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (26.3.) wurde ein 3 Jahre altes Kind schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 16.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert und in die Magdalenenstraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen habe eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen von einem dortigen Grundstück auf die Straße fahren wollen. Dabei soll sie den 3 jährigen Jungen auf dem Gehweg erfasst haben. Das Kind zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls hinzugezogen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-41110 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

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