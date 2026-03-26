Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autoaufbruch/Geldbörse erbeutet

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (24.03.), in der Zeit zwischen 22.00 und 6.40 Uhr, drangen Kriminelle auf bislang unbekannte Weise in einen Audi ein, der auf einem Parkplatz "Auf der Beune" abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Geldbörse samt persönlichen Dokumenten und Geld.

Das Kriminalkommissariat K 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

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