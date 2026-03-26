POL-DA: Gernsheim: Baucontainer geplündert/Polizei sucht Zeugen
Gernsheim (ots)
Ein im Baustellenbereich an der Landesstraße 3112, kurz vor der Auffahrt zur A 67 in Richtung Mannheim, abgestellter Container, geriet in der Nacht zum Donnerstag (26.03.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter zunächst gewaltsam in den Container ein. Sie entwendeten anschließend nach aktuellen Erkenntnissen unter anderem drei Bohrhämmer, einen Wackerstampfer, weiteres Zubehör sowie Bauutensilien. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.
Hinweise werden erbeten an die Polizei Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.
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