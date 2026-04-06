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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Beifahrer mit Joint bringt Fahranfänger in Schwierigkeiten

Trechtingshausen (ots)

Am Sonntag, den 05.04.2026, gegen 19:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bingen auf der Bundesstraße 9 in Trechtingshausen einen im Rhein-Hunsrück-Kreis zugelassenen Kleinwagen.

Der PKW war den Beamten zuvor bereits in Bingen am Rhein aufgefallen, da der Beifahrer während der Fahrt augenscheinlich einen Joint, mit dem üblicherweise Marihuana konsumiert wird, sichtbar in der Hand hielt.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde im Fahrzeuginnenraum deutlicher Marihuanageruch festgestellt. Alle Fahrzeuginsassen, darunter auch der 18-jährige Fahrer, wiesen Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel auf.

Der Fahrer räumte gegenüber den Beamten ein, vor Kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Der noch in der Probezeit befindliche Fahrer wird sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für sein Verhalten verantworten müssen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf das bestehende absolute Cannabisverbot im Straßenverkehr für Fahranfänger hin. Dieses gilt für Verkehrsteilnehmer in der Probezeit oder unter 21 Jahren. Demnach ist das Führen eines Kraftfahrzeuges unter Cannabiseinfluss auch dann unzulässig, wenn der im Zuge der Legalisierung festgelegte Grenzwert nicht überschritten wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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