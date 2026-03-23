Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall zwischen zwei Stadtbahnen - keine verletzten Personen

Stuttgart (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Stuttgart gegen 10.35 Uhr zur Stadtbahnhaltestelle "Wallgraben" in Stuttgart-Vaihingen alarmiert. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Stadtbahnen. Bereits zu Einsatzbeginn stand fest, dass keine verletzten Personen zu beklagen waren.

Die Feuerwehr bereitete verschiedenen Maßnahmen zum auseinanderziehen und eingleisen der Stadtbahnen vor. Schlussendlich konnten die Stadtbahnen mit einem Fahrzeug der SSB AG auseinandergezogen werden. Gegen 12 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr beendet werden. Ein an der Einsatzstelle befindliche Feuerwehrkran musste nicht eingesetzt werden.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Leitungsdienst, Rüstwagen-Schiene, Löschfahrzeug

Feuer- und Rettungswache 5: Leitungsdienst, Löschfahrzeug, Feuerwehrkran, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Rüst

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