PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall zwischen zwei Stadtbahnen - keine verletzten Personen

Stuttgart (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Stuttgart gegen 10.35 Uhr zur Stadtbahnhaltestelle "Wallgraben" in Stuttgart-Vaihingen alarmiert. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Stadtbahnen. Bereits zu Einsatzbeginn stand fest, dass keine verletzten Personen zu beklagen waren.

Die Feuerwehr bereitete verschiedenen Maßnahmen zum auseinanderziehen und eingleisen der Stadtbahnen vor. Schlussendlich konnten die Stadtbahnen mit einem Fahrzeug der SSB AG auseinandergezogen werden. Gegen 12 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr beendet werden. Ein an der Einsatzstelle befindliche Feuerwehrkran musste nicht eingesetzt werden.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Leitungsdienst, Rüstwagen-Schiene, Löschfahrzeug

Feuer- und Rettungswache 5: Leitungsdienst, Löschfahrzeug, Feuerwehrkran, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Rüst

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren