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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand einer Gartenhütte

FW Stuttgart: Brand einer Gartenhütte
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Stuttgart (ots)

   - Gartenhütte steht in Vollbrand
   - Nahegelegenes Wohngebäude bleibt durch schnellen Einsatz 
     verschont
   - Zeitweise vier Löschrohre im Einsatz

Gegen 4:30 Uhr wurde der Feuerwehr Stuttgart ein Brand im Garten eines Wohnhauses in Stuttgart Wangen gemeldet. Der zuständige Löschzug der Feuerwache 3 sowie die Abteilung Wangen wurden daraufhin zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine in Vollbrand stehende Gartenhütte fest. Diese stand in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus. Nur durch einen massiven Löschangriff über drei Löschrohre und einem weiteren über eine Drehleiter konnte ein Übergriff verhindert werden.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich anschließend noch bis 06:30 Uhr. Es wurden keine Personen bei diesem Einsatz verletzt.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 3: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Wangen: zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen

Rettungsdienst:

ein Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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