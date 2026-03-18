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FW Stuttgart: Einsatztraining für ukrainische Einsatzkräfte aus Chmelnyzkyj bei der Feuerwehr Stuttgart - gelebte Solidarität und partnerschaftliche Zusammenarbeit

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Stuttgart (ots)

Die Landeshauptstadt Stuttgart intensiviert ihre Unterstützung für die ukrainische Solidaritätspartnerstadt Chmelnyzkyj: Derzeit absolvieren Einsatzkräfte aus der westukrainischen Stadt ein Einsatztraining beim Aus- und Fortbildungszentrum der Feuerwehr Stuttgart. Die Maßnahme ist ein weiterer Baustein in der seit 2023 stetig gewachsenen Partnerschaft zwischen Chmelnyzkyj, Stuttgart und Dresden.

Die Kooperation knüpft an zahlreiche Hilfsmaßnahmen an, mit denen Stuttgart seine Solidaritätspartnerstadt bereits unterstützt hat. In den vergangenen Jahren stellte die Feuerwehr Stuttgart unter anderem Feuerwehrfahrzeuge, Schutzkleidung und technische Ausrüstung zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Trainings Center Retten und Helfen in Mosbach fand 2024 eine Ausbildungswoche zur Suche und Rettung von verschütteten Personen statt, da die Einsatzkräfte in der Ukraine regelmäßig mit solchen Einsatzszenarien konfrontiert sind. Diese Unterstützungsleistungen erfolgen in engen Abstimmungen zwischen der Branddirektion und der Abteilung Außenbeziehungen der Landeshauptstadt Stuttgart und orientieren sich stets am konkreten Bedarf der Feuerwehr Chmelnyzkyj.

Auch das aktuelle Ausbildungsprogramm ist gezielt auf die Bedürfnisse der ukrainischen Kräfte ausgerichtet. Vermittelt werden unter anderem Kenntnisse in der Menschenrettung aus Höhen und Tiefen sowie im unwegsamen Gelände, in der Gefahrgutausbildung und in der Vegetationsbrandbekämpfung. Besonderer Wert wird auf realitätsnahe Trainingsbedingungen gelegt, um die Einsatzkräfte optimal auf die Herausforderungen im Einsatzalltag vorzubereiten. Das erworbene Wissen geben die Einsatzkräfte als Multiplikatoren an weitere Feuerwehrangehörige in Chmelnyzkyj weiter.

Dr. Clemens Maier, Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport der Landeshauptstadt Stuttgart tauschte sich mit den Einsatzkräften während einer Übung auf der Feuerwache 2 aus und sagte am Mittwoch: "Die Solidaritätspartnerschaft zwischen Stuttgart und Chmelnyzkyj hat sich eindrucksvoll entwickelt. Von der Unterstützung mit Fahrzeugen und Ausrüstung hin zu einer engen fachlichen Zusammenarbeit. Diese gemeinsame Ausbildung ist ein starkes Zeichen dafür, dass unsere Hilfe nachhaltig wirkt. Die Landeshauptstadt Stuttgart wird gemeinsam mit Dresden weiterhin eng an der Seite von Chmelnyzkyj stehen und bestmöglich unterstützen."

Dr. Georg Belge, Amtsleiter der Feuerwehr Stuttgart ergänzte: "Die Ausbildung unserer Kolleginnen und Kollegen aus Chmelnyzkyj ist für uns ein zentrales Element gelebter Solidarität im Katastrophenschutz. Wir geben nicht nur Wissen weiter, sondern lernen auch voneinander. Mein besonderer Dank gilt allen Ausbilderinnen und Ausbildern sowie den zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Stuttgart, die dieses Engagement mit großem Einsatz und hoher Fachkompetenz möglich machen.

Zudem unterstreicht Dr. Frédéric Stephan, Leiter der Abteilung Außenbeziehungen der Landeshauptstadt Stuttgart: "Der russische Angriffskriegs gegen die Ukraine erfordert auch nach mehr als vier Jahren nach dessen Beginn uneingeschränkte Solidarität mit unserer Solidaritätspartnerstadt Chmelnyzkyj. Solche Partnerschaften stärken Europa, sind Ausdruck gemeinsamer Werte, fördern die gegenseitige Unterstützung, den Fachaustausch und die Zusammenarbeit zum Nutzen beider Städte."

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