FW VG Asbach: Brand in Wohnhaus in Asbach / Eine Katze gerettet

Asbach (ots)

Dienstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in Asbach gerufen. Die Bewohner konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen. Eine Katze wurde von der Feuerwehr gerettet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Gegen 13:30 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst mit dem Stichwort "Rauchentwicklung aus Gebäude" nach Asbach alarmiert. Aufgrund der kurzen Anfahrt von der Rettungswache aus, konnte der erste Rettungswagen bereits zwei Minuten später die Rückmeldung geben, dass eine massive Rauchentwicklung feststellbar ist und die Bewohner das Wohngebäude alle verlassen haben. Aufgrund der Rückmeldung wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einheiten nachalarmiert, während die ersten Einheiten bereits auf dem Weg waren.

Sofort wurden zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr in das Gebäude geschickt, um den Brand zu bekämpfen und nach der vermissten Katze zu suchen. Die Katze konnte kurz darauf erfolgreich gerettet und nach draußen gebracht werden. Durch die zwei Trupps konnte das Feuer im Erdgeschoss schnell ausfindig gemacht und gelöscht werden. Es folgte eine Umfangreiche Belüftung des Gebäudes, um den Brandrauch zu entfernen.

Nachdem der Rauch größtenteils entwichen war, wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht. Für die Nachlöscharbeiten musste teilweise eine Verkleidung entfernt werden.

Insgesamt waren rund 60 Kräfte unter der Leitung von Wehrleiter Arnold Schücke im Einsatz, wovon ein Teil bereits nach kurzer Zeit wieder aus dem Einsatz entlassen werden konnte. Im Einsatz waren die Einheiten Asbach, Buchholz, Etscheid, Altenhofen sowie ein Tanklöschfahrzeug und der Gerätewagen Atemschutz der Einheit Neustadt.

