FW VG Asbach: Reizgas an Realschule Asbach versprüht

zwei leichtverletzte Kinder

Asbach (ots)

Freitagvormittag versprühte ein Schüler Reizgas in der Konrad-Adenauer Schule in Asbach. Aufgrund der ersten Meldung und Angabe, dass mehrere Personen betroffen sind, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

Vor Ort wurden die Betroffenen Schüler und Lehrer durch eine Notärztin gesichtet. Zwei Schüler wurden durch das Reizgas leicht verletzt. Ein Schüler wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert, der zweite Schüler wurde durch die Eltern abgeholt. Die übrigen Schüler und Lehrkräfte blieben unverletzt.

Während die Sichtung der Betroffenen durchgeführt wurde, wurde parallel ein Bereitstellungsraum für den Rettungsdienst eingerichtet. Auch eine zweite Notärztin war in Bereitstellung. Nach rund 45 Minuten konnte ein Großteil der Fahrzeuge wieder aus dem Einsatz entlassen werden.

Neben der Feuerwehr Asbach und dem Rettungsdienst waren auch ein Leitender Notarzt und ein Organisatorischer Leiter im Einsatz. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz machte sich ebenfalls ein Bild der Lage vor Ort. Gegen 12:30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

