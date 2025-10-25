Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Kellerbrand in Windhagen

Brand kann schnell gelöscht werden

Bild-Infos

Download

Windhagen (ots)

Freitagabend wurde in Windhagen in einem Einfamilienhaus ein Kellerbrand gemeldet. Es brannte in einer Sauna. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 20:20 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle Montabaur ein und es wurden sofort Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr Windhagen wenige Minuten später in Niederwindhagen eintrafen, konnte der Brand im Keller bestätigt werden. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und schilderten, dass es in der Sauna brennt.

Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz in den Keller geschickt, um den Brandherd ausfindig zu machen und abzulöschen. Der gesamte Keller war bereits stark verraucht. Parallel wurden durch einen zweiten Atemschutztrupp Abluftöffnungen geschaffen, sodass der Rauch schneller abziehen konnte. Mit Überdrucklüftern wurde das gesamte Gebäude belüftet und der Rauch nach draußen geleitet.

Vorsorglich wurden die Bewohner vom Rettungsdienst in Augenschein genommen. Beide konnten unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. Die Polizei war ebenfalls vor Ort, um die Ursache zu ermitteln.

Im Bereich der Niederwindhagener Straße gingen weitere Kräfte der Feuerwehr in Bereitstellung. Diese konnten nach knapp einer Stunde aus dem Einsatz entlassen werden.

Im Einsatz waren unter der Leitung von Wehrführer Tim Wessel die Feuerwehren Windhagen und Asbach mit insgesamt 36 Kräften. Wehrleiter Arnold Schücke machte sich vor Ort einen Eindruck über die Lage und dankte den Einsatzkräften für das routinierte und sichere Vorgehen. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell