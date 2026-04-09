Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Baustelle: Unbekannte Täter entwenden mehrere Werkzeuge

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (8. April 2026) kam es gegen 02:18 Uhr am Galgensteeg in Kranenburg zu einem Einbruchsdiebstahl. Dabei hebelten unbekannte Täter eine Tür auf einem Baustellengelände auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der oder die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge (u.a. eine Bohrmaschine sowie einen Werkzeugkasten) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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