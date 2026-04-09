PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus Kfz
Scheibe eingeschlagen

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Mittwoch (8. April 2026) kam es zwischen 9:45 bis 10:35 zu einem besonders schweren Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Der VW Caddy war an der Kirchstraße auf einem Anwohnerparkplatz geparkt. Der oder die Täter schlugen die linke hintere Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten daraufhin einen Messkoffer und eine Kamera aus dem Wagen. Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Kripo an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (jt)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 10:00

    POL-KLE: Rees - Wohnungseinbruch / Modeschmuck gestohlen

    Rees-Millingen (ots) - Am Mittwoch, 8. April 2026, kam es zwischen 14:00 bis 23:10 Uhr in einem Reihenhaus an der Hauptstraße zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich, auf bislang ungeklärte Weise, Zutritt zu einer Wohnung. Entwendet wurde dabei Modeschmuck. Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich bitte unter 02822 7830 melden. (jt) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 08:08

    POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Baustelle: Unbekannte Täter entwenden mehrere Werkzeuge

    Kranenburg (ots) - Am Mittwoch (8. April 2026) kam es gegen 02:18 Uhr am Galgensteeg in Kranenburg zu einem Einbruchsdiebstahl. Dabei hebelten unbekannte Täter eine Tür auf einem Baustellengelände auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Der oder die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge (u.a. eine Bohrmaschine sowie einen Werkzeugkasten) und ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 12:45

    POL-KLE: Kranenburg - Betrug per Messenger / Seniorin überweist Geld für angeblichen Sohn

    Kranenburg (ots) - Eine 77-Jährige aus Kranenburg ist jüngst Opfer eines Betrugs per Messenger-Dienst geworden. Die Seniorin erhielt eine Nachricht von ihrem angeblichen Sohn, der angab, nun eine neue Handynummer zu haben, da sein Handy defekt sei. In nachfolgenden Nachrichten bat der Mann um die Begleichung einer Rechnung in Höhe eines mittleren vierstelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren