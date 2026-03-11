Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.03.2026

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am späten Dienstagabend in Lautenthal ein Pkw in Brand.

Gegen 23.30 Uhr wurde der Brand eines Pkw in der Straße An der Laute gemeldet und kurz darauf von der Feuerwehr gelöscht. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen BMW der 3er-Serie, der aus bislang nicht geklärter Ursache in Brand geriet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der BMW wurde als Brandort beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des Feuers eingeleitet.

