PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.03.2026

Goslar (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am späten Dienstagabend in Lautenthal ein Pkw in Brand.

Gegen 23.30 Uhr wurde der Brand eines Pkw in der Straße An der Laute gemeldet und kurz darauf von der Feuerwehr gelöscht. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen BMW der 3er-Serie, der aus bislang nicht geklärter Ursache in Brand geriet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der BMW wurde als Brandort beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des Feuers eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren