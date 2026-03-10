PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 10.03.2026

Goslar (ots)

Illegale Entsorgung von Resten eines PKW Audi an der "Unteren Innerste"

Wie das Forstrevier Wildemann mitteilt, entsorgte noch unbekannte Täterschaft die Reste eines PKW an einem Hang im Wald "Untere Innerste" oberhalb des Rabensteiner Waldhauses.

Hierbei handelt es sich um die Reste eines AUDI A3 (Baureihe 8L / 8L0 / 8L1) mit dem Produktionsjahr 2002. Auffällig ist die markante Lackierung der Karosserie in Lila/ Violett metallic mit der Fachbezeichnung "Merlin Perleffekt" sowie eine nachträglich angebrachte Heckschürze in schwarz.

Weiterhin befand sich am PKW eine Kennzeichenhalterung mit der Aufschrift "Siebrecht".

Die illegale Müllentsorgung birgt zahlreiche Gefahren für die Pflanzen- und Tierwelt und verursacht darüber hinaus mehrere Hundert Euro Entsorgungskosten.

Die Polizei Oberharz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Dienststelle Clausthal-Zellerfeld in Verbindung zu setzen (Aktenzeichen 202600278266).

i.A. Düring, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

