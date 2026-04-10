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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kontrolle über Kleinkraftrad verloren: Männlicher Verkehrsteilnehmer zieht sich schwere Verletzungen zu

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Donnerstag (9. April 2026) kam es gegen 16:07 Uhr an der Kapellener Straße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr die Kapellener Straße in Fahrtrichtung Kevelaer-Wetten und verlor dabei im Bereich einer Rechtskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Kleinkraftrad (Roller). Das Fahrzeug, an welchem Sachschaden entstand, kam von der Straße ab und in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 51-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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