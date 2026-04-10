POL-KLE: Kleve - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 10.04.2026, 08:15 Uhr: Alleinunfall mit Pedelec: 42-Jähriger verletzt sich schwer
Kleve (ots)
Wie berichtet kam es am gestrigen Donnerstag (9. April 2026) um 18:45 Uhr auf dem Europaradweg (Höhe Flutstraße) zu einem Alleinunfall (die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6252581). Wie der Polizei nun bekannt wurde, zog sich der 42-jährige Mann aus Kleve bei dem Unfall keine schweren- sondern leichte Verletzungen zu und konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. (pp)
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