Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: tödlicher Verkehrsunfall - 64jähriger Kradfahrer prallt gegen Baum und verstirbt an der Unfallstelle

Kerken - Aldekerk (ots)

Am Sonntag, 12.04.2026 gegen 15:14 Uhr befuhr ein 64jähriger Kradfahrer aus Kamp-Lintfort die Bundesstraße 510, aus Richtung Rheurdt, in Richtung Aldekerk. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in Höhe der Einmündung Am Stapperhof nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Kreispolizeibehörde Recklinghausen unterstützte die Unfallaufnahme. Die Bundesstraße 510 war während der Unfallaufnahme zwischen Kengen und Issumer Straße bis 20:00 Uhr voll gesperrt. Die Angehörigen wurden durch Polizeibeamte des Opferschutzes der KPB Kleve benachrichtigt.

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