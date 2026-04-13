Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannte Täter beschädigen Schloss und entwenden Metallrohre: Zeugen gesucht

Geldern-Lüllingen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (9. April 2026), 17:00 Uhr und Freitag (10. April 2026), 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Gelände am Jülicher Weg in Geldern. Der oder die Täter beschädigten das Schloss eines Zugangstors und entwendeten vom Gelände mehrere Metallrohre.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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