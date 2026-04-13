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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Kollision mit Straßenbaum: 27-Jährige nach medizinischem Notfall schwerverletzt

Bedburg-Hau-Louisendorf (ots)

Am Freitag (10. April 2026) kam es gegen 16:00 Uhr an der Uedemer Straße (L362) in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Frau aus Uedem befuhr mit einem grauen Hyundai I20 die Uedemer Straße (L362) in Fahrtrichtung Uedem. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor die Frau die Kontrolle über den Pkw, kollidierte mit einem Straßenbaum und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw als auch am Straßenbaum entstand Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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