POL-KLE: Bedburg-Hau - Kollision mit Straßenbaum: 27-Jährige nach medizinischem Notfall schwerverletzt
Bedburg-Hau-Louisendorf (ots)
Am Freitag (10. April 2026) kam es gegen 16:00 Uhr an der Uedemer Straße (L362) in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Frau aus Uedem befuhr mit einem grauen Hyundai I20 die Uedemer Straße (L362) in Fahrtrichtung Uedem. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor die Frau die Kontrolle über den Pkw, kollidierte mit einem Straßenbaum und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw als auch am Straßenbaum entstand Sachschaden. (pp)
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