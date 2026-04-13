Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pkw kommt von der Straße ab: 74-jähriger Verkehrsteilnehmer zieht sich schwere Verletzungen zu

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Freitag (10. April 2026) kam es gegen 17:25 Uhr an der Dederichstraße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Emmerich befuhr die Straße aus Fahrtrichtung Am Löwentor / Gerhard-Storm-Straße kommend und kam dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, von der Straße ab. Der schwarze VW Touran kollidierte u.a. mit einem Straßenbaum sowie einem Zaun und schließlich mit einer Hauswand. Der 74-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

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